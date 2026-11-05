Große Schlachthöfe müssen in Zukunft eine Videoüberwachung installieren (Archivbild). (picture alliance / Jerry Lampen)

Die Regelung gilt für alle Betriebe, die jährlich mehr als 1.000 Rinder, 5.000 Mastschweine beziehungsweise 150.000 Hühner, Puten oder Kaninchen schlachten. Von Kameras erfasst werden sollen somit mehr als 90 Prozent aller Schlachtungen. Darüber hinaus eröffnet das Gesetz die Möglichkeit, die Videoüberwachung auch für kleinere Betriebe anzuordnen, wenn es dort konkrete Anhaltspunkte für Tierschutz-Verstöße gibt. Grüne und Linke kritisierten die Regelung als nicht weitreichend genug. So forderte die agrarpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Mayer, eine flächendeckende Videoüberwachung ausnahmslos in allen Schlachthöfen. Die AfD monierte eine zunehmende Bürokratie.

Die Änderung des Tierschutzgesetzes tritt zum 1. Januar in Kraft. Den betroffenen Betrieben wird allerdings eine einjährige Übergangsfrist für die technische Umsetzung eingeräumt.

Koalition will Tierhaltungslogo überarbeiten

Die Einführung des lange geplanten staatlichen Tierhaltungslogos für Fleisch verzögert sich indes weiter. Der Bundestag beschloss mit den Stimmen der schwarz-roten Regierungsfraktionen, den schon auf 1. Januar 2027 verlegten Start der verpflichtenden Kennzeichnung abermals auf den 1. Oktober 2027 zu verschieben. Zur Begründung hieß es, für die Umsetzung der im Koalitionsvertrag vereinbarten Reform des Systems bedürfe es mehr Zeit.

Die staatliche Kennzeichnung war nach mehreren gescheiterten Anläufen 2023 von der Ampel-Koalition per Gesetz beschlossen worden. Sie soll Kunden beim Fleischkauf mehr Klarheit über die Bedingungen in den Ställen bringen. Der zum 1. August 2025 vorgesehene Start zuerst für Schweinefleisch in Supermärkten wurde von Union und SPD aber auch auf Bitten der Länder verlegt - erst auf den 1. März 2026, dann auf 1. Januar 2027, nun folgt die dritte Verschiebung.

Die vorgesehene grundlegende Reform des Tierhaltungslogos gestaltete sich zuletzt schwierig. Im Fokus steht, es nicht nur in Supermärkten, sondern auch in Restaurants einzuführen. Außerdem soll Fleisch aus dem Ausland in die bisher nur für inländische Erzeugnisse geltende Kennzeichnungspflicht einbezogen werden. Dagegen meldete aber inzwischen die EU-Kommission Einwände an.

Das System hat fünf Kategorien von der Stufe "Stall" mit den gesetzlichen Mindestanforderungen bis zu "Bio". Bereits seit 2019 gibt es eine freiwillige eigene Kennzeichnung der Supermarktketten. Sie hat inzwischen die gleichen Stufen und umfasst schon Fleisch von Schweinen, Rindern und Geflügel.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.