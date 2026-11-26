Zu Beginn der Debatte geht es um den Einzelhaushalt des Bundesinnenministeriums, dessen Mittel im Vergleich zum laufenden Jahr um rund eine Milliarde Euro auf 16,8 Milliarden steigen sollen. Ressortchef Dobrindt von der CSU sieht höhere Ausgaben unter anderem für Bundespolizei, Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz vor.
Beraten werden im Lauf des Tages auch die Etats der Ministerien für Justiz, Wirtschaft, Bauen, Landwirtschaft sowie Bildung und Familie. Der Gesamthaushalt soll am Freitag abschließend verabschiedet werden.
Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.