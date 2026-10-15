Staatsfinanzen

Die Tabaksteuer soll deutlich steigen (Symbolbild) (picture alliance / dpa / Caro Kadatz)

In den Jahren 2027 bis 30 werden die Steuersätze dem Vorhaben zufolge schrittweise angehoben. 2030 könnte eine Packung mit 20 Zigaretten dann etwa 12 Euro kosten - knapp vier Euro mehr als heute. Ebenfalls erhöht werden soll die Tabaksteuer auf Feinschnitt - also Tabak zum Selbstdrehen - sowie auf Shisha-Tabak und Liquids für E-Zigaretten.

Die Bundesregierung begründet das Vorhaben mit der notwendigen Haushaltskonsolidierung und dem Gesundheitsschutz. Im kommenden Jahr wird mit Steuermehreinnahmen von 1,5 Milliarden Euro gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.