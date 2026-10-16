Digitalisierung

Eine Frau hält einen Personalausweis der Bundesrepublik Deutschland im Scheckkartenformat in ihrer Hand. (dpa | Matthias Balk (Symbolbild))

Beschlossen wurde die gesetzliche Grundlage zur Einführung einer sogenannten digitalen Brieftasche, in der etwa der Personalausweis auf dem Smartphone abgespeichert werden kann. Mit einer "d-you-App" können sich Bürger dann gegenüber Behörden und Vertragspartnern im Netz einfacher ausweisen. Schritt für Schritt dürften dann andere Dokumente wie etwa der Führerschein dazukommen. Nach den Worten von Bundesdigitalminister Wildberger soll die digitale Brieftasche Anfang Januar in Betrieb gehen.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.