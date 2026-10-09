Das Plenum nahm mit großer Mehrheit einen entsprechenden Antrag an und folgte somit einer Beschlussempfehlung des Verkehrsausschusses. Damit kann die Bahn die Neubaustrecke weiter planen. Auf der Trasse entlang der Autobahn 7 und der Bundesstraße 3 sollen Fernzüge zwischen Hamburg und Hannover künftig 18 Minuten kürzer unterwegs sein. Bis erste Bahnen über die neue Strecke fahren, kann es jedoch noch Jahrzehnte dauern. Der Bundestag dringt daher auch darauf, die bestehende Trasse mit mehreren Maßnahmen zu verbessern.
Die Strecke Hannover-Hamburg gilt als eine der wichtigsten Verkehrsachsen Deutschlands und als stark belastet. Gegen einen Neubau gibt es in Niedersachsen seit Jahren Proteste.
Diese Nachricht wurde am 09.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.