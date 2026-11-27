Der Bundestag stimmt heute über den Bundeshaushalt ab. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Bei der Sitzung wird soll zunächst über die Etats des Arbeit- sowie Verkehrsministeriums debattiert werden. Die Verabschiedung des Gesamthaushalts ist später in namentlicher Abstimmung geplant.

Mit 203,3 Milliarden Euro hat das Arbeitsressort erneut den mit Abstand höchsten Einzeletat zur Verfügung. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Verteidigung: Die Ausgaben sollen auf fast 140 Milliarden Euro steigen - und damit auf einen Höchststand seit Ende des Kalten Krieges. Die von Russland angegriffene Ukraine wird mit 12 Milliarden Euro unterstützt.

Die geplanten Ausgaben des Bundes steigen 2027 im Kernhaushalt auf 555,9 Milliarden Euro - 31,4 Milliarden Euro mehr, als für das laufende Jahr veranschlagt wurden. Bei der Verschuldung ist kommendes Jahr eine Nettokreditaufnahme von fast 123 Milliarden Euro geplant, nach 98 Milliarden Euro in diesem Jahr.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.