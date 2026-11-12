Gesetzespläne

Der Bundestag. (Fabian Sommer / dpa / Fabian Sommer)

In dem Entwurf ist vorgesehen, dass Vierjährige in Deutschland künftig auf ihre Sprachfähigkeiten getestet und im Fall von Defiziten gezielt unterstützt werden. Auch mathematische Fähigkeiten sollen erhoben werden, um Kinder gegebenenfalls noch bevor sie in die Schule gehen zusätzlich zu fördern.

Final beraten wird auch über einen Gesetzentwurf zur Cybersicherheit. Dabei geht es um neue Befugnisse für die Sicherheitsbehörden zur Abwehr von Cyberangriffen. Der Bundestag stimmt zudem über eine Vorlage von Finanzminister Klingbeil ab, die den Zoll im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität stärken soll.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.