Blick in den Plenarsaal des Bundestags während der Beratungen zum Bundeshaushalt 2027. (picture alliance / dpa / Michael Brandt)

Die schwarz-rote Koalition plant Ausgaben in Höhe von 556 Milliarden Euro. Mehr als ein Drittel entfällt auf den Etat für Arbeit und Soziales. Für die Verteidigung plant die Bundesregierung knapp 140 Milliarden Euro ein. Insgesamt sind neue Schulden von rund 210 Milliarden Euro vorgesehen.

Auch das sogenannte Haushaltsbegleitgesetz soll heute beschlossen werden. Damit soll die Stromsteuer nächstes Jahr sinken, um Privathaushalte und Unternehmen zu entlasten.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.