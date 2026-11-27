Der Deutsche Bundestag. (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Zusammen mit dem schuldenfinanzierten Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität sowie für die Bundeswehr entstehen dadurch 2027 Schulden in Höhe von mehr als 210 Milliarden Euro. Der größte Posten des Budgets - mehr als 200 Milliarden Euro - steht dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales zur Verfügung. Der Großteil davon fließt in den Bereich Rente und Grundsicherung im Alter.

Klingbeil bedauert weitere Schulden

In der Schlussdebatte des Bundestags bedauerte Finanzminister Klingbeil die Aufnahme weiterer Kredite. Das von der schwarz-roten Koalition verabschiedete Sondervermögen sei aber eine wichtige Investition in die Zukunft der Kinder. Klingbeil kündigte den Bürgern gleichzeitig noch größere Herausforderungen für das Jahr 2028 an. Man werde nicht drumherum kommen, den Menschen etwas zuzumuten, sagte der SPD-Politiker.

Die Abgeordneten votierten zudem für das Haushaltsbegleitgesetz. Dadurch wird unter anderem der Weg für eine Senkung der Stromsteuer für alle Verbraucher im kommenden Jahr freigemacht.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.