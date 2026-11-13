Kampf gegen Waffenschmuggel

Eine Mehrheit im Bundestag stimmte für eine Verlängerung des Mandats um ein Jahr bis Ende November 2027. Der Personaleinsatz soll allerdings verkleinert werden. Statt bisher maximal 550 Soldatinnen und Soldaten sollen nur noch bis zu 440 Armeeangehörige zum Einsatz kommen. Die Überwachungsmission soll einen Beitrag zur Bekämpfung von Terrorismus und Waffenschmuggel leisten.
Zuvor hatte das Parlament bereits eine Mandatsverlängerung der Bundeswehr-Beteiligung an der EU-Marinemission "Irini" bis November 2027 beschlossen. Auch hier geht es vor allem darum, mit Schiffen, Fluggerät und Satelliten illegalen Waffenhandel zu verhindern.
Diese Nachricht wurde am 13.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.