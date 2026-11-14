Interview der Woche

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (picture alliance/dts-Agentur/dts Nachrichtenagentur GmbH)

Es sei absurd, dass es keinen automatischen Informationsaustausch gebe, erklärte Klöckner weiter. Mitarbeiter hätten Zugang zu allen möglichen Türen und zum IT-System des Parlaments. Der Schritt sei nötig, um die Demokratie und die Infrastruktur zu schützen, betonte die CDU-Politikerin . Die Demokratie sei offen, aber nicht naiv.

Zudem sprach sich Klöckner für mehr Kompetenzen für die ihr unterstellte Bundestagspolizei und eine Bannmeile um das Parlament aus. Die Bundestagspräsidentin setzt sich seit ihrem Amtsantritt für einen stärkeren Schutz des Parlaments ein.

Klöckner will bessere Bedingungen für Frauen in Spitzenämtern

In Bezug auf die Nominierung der bayerischen Landtagspräsidentin Aigner als Kandidatin für die Bundespräsidentinnen-Wahl erklärte Klöckner, die Entscheidung sei ein Zeichen für alle Frauen im Land. Es sei verwunderlich, dass das Amt noch nie von einer Frau bekleidet worden sei. Nun trete ein Stück Normalität ein.

Klöckner erklärte zugleich, die Bedingungen der Politik müssten für Frauen verbessert werden. Dass Politikerinnen sich von ihren Ämtern zurückzögen, habe auch damit zu tun, dass die öffentliche Beurteilung von Frauen eine andere Qualität habe. Es gehe häufig um Äußerlichkeiten oder gebe sexualisierte Bemerkungen und eine andere Form von digitaler Gewalt.

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Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.