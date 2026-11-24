Umweltminister Carsten Schneider (SPD) (AP Photo / Khalil Hamra)

Schneider sei mit sehr vielen Belastungen im Gepäck nach Antalya gereist, sagte Dröge im Deutschlandfunk. Dass etwa der Einbau von Öl- und Gasheizungen weiter möglich sei, schade Deutschlands Glaubwürdigkeit.

Schneider verweist auf Fortschritte im Verkehrssektor

Der Bundesumweltminister wies die Vorwürfe im Interview mit dem Deutschlandfunk zurück . Deutschland habe die Hälfte seiner Treibhausgasemissionen seit 1990 halbiert und werde die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent reduzieren. Schneider kündigte an, es werde zum Beispiel zusätzlich eine Milliarde Euro an Zuschüssen für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen für den Umstieg auf das Elektroauto geben. Auch beim Thema Heizungen sei man mit der Förderung von Wärmepumpen auf einem guten Weg. Die neue Methanverordnung um zwei Jahre zu verschieben, habe er dagegen nicht gebraucht, gab Schneider zu. Hier sei man einem Beschluss auf EU-Ebene gefolgt.

Schneider: COP bei Elektrifizierung und Erneuerbaren erfolgreich

Die Weltklimakonferenz sieht der Bundesumweltminister nicht grundsätzlich gescheitert. Auch wenn am Ende keine Abschlusserklärung hätte unterzeichnet werden können, seien doch viele politische Initiativen für den Klimaschutz vorangebracht worden. Als Beispiele nannte Schneider die Elektrifizierung der Wirtschaft und der Ausbau der Erneuerbaren Energien.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.