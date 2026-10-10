Darauf hat der Bundesverband der Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst bei seiner Jahrestagung in Potsdam aufmerksam gemacht. Präsidentin Bienzle sagte, es sei wichtig, dass etwa ein Imbissbetrieb in Brandenburg die gleiche Kontrollfrequenz habe wie ein Imbissbetrieb in Baden-Württemberg. Die deutschlandweit einheitlichen Vorgaben müssten beibehalten werden. Die Standards für den gesundheitlichen Verbraucherschutz dürften nicht heruntergeschraubt werden.
Die im Verband zusammengeschlossenen Beschäftigten überwachen in ihren Laboren neben Lebensmitteln auch sogenannte verbrauchernahe Produkte wie Kosmetika, Geschirr, Kleidung, Spielzeug und Tabakerzeugnisse.
Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.