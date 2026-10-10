Lebensmittelchemiker
Bundesverband warnt vor Kontrolllücken bei Restaurants, Imbissen und Cafès

Wegen Sparmaßnahmen und Haushaltsproblemen in vielen Landkreisen drohen Restaurants und Cafés seltener und schlechter auf Hygiene und Sicherheit kontrolliert zu werden.

    Ein Kotrolleur überprüft eine Dunstabzugshaube über einem Dönerspieß
    Künftig weniger Kontrollen wegen Sparmaßnahmen? (picture alliance / Visually / Olaf Doering)
    Darauf hat der Bundesverband der Lebensmittelchemiker im öffentlichen Dienst bei seiner Jahrestagung in Potsdam aufmerksam gemacht. Präsidentin Bienzle sagte, es sei wichtig, dass etwa ein Imbissbetrieb in Brandenburg die gleiche Kontrollfrequenz habe wie ein Imbissbetrieb in Baden-Württemberg. Die deutschlandweit einheitlichen Vorgaben müssten beibehalten werden. Die Standards für den gesundheitlichen Verbraucherschutz dürften nicht heruntergeschraubt werden. 
    Die im Verband zusammengeschlossenen Beschäftigten überwachen in ihren Laboren neben Lebensmitteln auch sogenannte verbrauchernahe Produkte wie Kosmetika, Geschirr, Kleidung, Spielzeug und Tabakerzeugnisse.
    Diese Nachricht wurde am 10.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.