Das BSW habe keinen hinreichend konkreten Sachverhalt vorgetragen, aus dem sich ein relevanter Wahlfehler ergebe, erklärte der Zweite Senat in Karlsruhe. Die Partei, die zum Zeitpunkt der Wahl "Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit" hieß, hatte unter anderem geltend gemacht, sie sei überproportional häufig von Fehlern bei der Auszählung betroffen.
Das BSW war mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen knapp an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Bundesweit fehlten 9.529 Stimmen. Der Deutsche Bundestag hatte einen Wahleinspruch der Partei zurückgewiesen.
Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.