Hohe Spritpreise

Bundesverkehrsminister Steffen Bilger. (dpa / Oliver Berg)

Viele Menschen vor allem auf dem Land seien auf das Auto angewiesen, sagte der CDU-Politiker am Abend im ARD-Fernsehen. Aus seiner Sicht sei wegen der seit vielen Monaten hohen Preise an den Zapfsäulen noch mal eine Entlastung nötig gewesen. Der Preisnachlass gilt seit Anfang Oktober. Bis Jahresende kassiert der Staat knapp 17 Cent weniger Steuern auf den Liter Sprit. Einen Tankrabatt gab es infolge des Iran-Konflikts bereits im Frühjahr.

Umweltverbände hatten den erneuten Tankrabatt kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.