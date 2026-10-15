Die Bundeswehr beteiligt sich weiterhin an der EU-Mission "Aspides" im Roten Meer. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Die deutsche Marine beteiligt sich demnach weiterhin mit maximal 350 Soldatinnen und Soldaten an der EU-Mission "Aspides" im Roten Meer. Diese soll Handelsschiffe vor der aus dem Jemen agierenden und mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz schützen.

Auch das Mandat für den Blauhelm-Einsatz "UNMISS" im Südsudan wurde bis zum 31. Oktober 2027 verlängert. Das Land ist seit seiner Unabhängigkeit 2011 von Machtkämpfen und Gewalt geprägt. Seit 2025 hat sich die Lage erneut deutlich verschärft. Die Blauhelm-Mission soll den Friedensprozess unterstützen und Zivilisten schützen. Die Bundeswehr soll dazu unverändert bis zu 50 Soldatinnen und Soldaten stellen.

Diese Nachricht wurde am 15.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.