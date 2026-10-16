Die Bundeswehr beteiligt sich weiterhin an der EU-Mission "Aspides" im Roten Meer. (AFP / SAKIS MITROLIDIS)

Die deutsche Marine beteiligt sich demnach weiterhin mit maximal 350 Soldatinnen und Soldaten an der EU-Mission "Aspides" im Roten Meer. Diese soll Handelsschiffe vor der aus dem Jemen agierenden und mit dem Iran verbündeten Huthi-Miliz schützen. Auch das Mandat für den Blauhelm-Einsatz "UNMISS" im Südsudan wurde bis zum 31. Oktober 2027 verlängert. Das Land ist seit seiner Unabhängigkeit 2011 von Machtkämpfen und Gewalt geprägt. Zudem stimmte der Bundestag dafür, dass Opfer schwerer Straftaten in Prozessen mehr Unterstützung bekommen sollen. Dabei geht es vor allem um den Zugang zu psychosozialer Begleitung.

Der Bundestag hatte zuvor eine Reform der Notfallversorgung beschlossen. Zudem wurde der Weg bereitet für die Einführung der sogenannten "digitalen Brieftasche", in der etwa der Personalsausweis auf dem Smartphone abgespeichert werden kann.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.