Militärische Infrastruktur

Die Bundeswehr soll wachsen und die Infrastruktur soll damit Schritt halten. (picture alliance / ZB / Sascha Steinach)

Der Bundestag hat am Abend ein Gesetz dazu beschlossen. Wenn auch der Bundesrat dem Vorhaben zustimmt, werden für die Errichtung von Soldatenunterkünften, Munitionslagern und Truppenübungsplätzen unter anderem Fristen verkürzt und Umweltvorschriften gelockert. Außerdem wird für Bauvorhaben der Bundeswehr ein "überragendes öffentliches Interesse" eingeräumt, damit sie bei den zuständigen Behörden bevorzugt behandelt werden.

Die SPD-Abgeordnete Lugk verwies zur Begründung auf den wachsenden Personalstand der Bundeswehr und den damit verbundenen Baubedarf. Grüne und Linke stimmten gegen das Gesetz der schwarz-roten Koalition. Der Grünen-Abgeordnete Wagener sprach von Aktionismus zulasten des Umwelt- und Naturschutzes. Die friedenspolitische Sprecherin der Linksfraktion, Becker, sagte, Deutschland werde nicht von einer fremden Macht erobert, wenn die Bundeswehr vor dem Bau einer Kaserne eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen müsse.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.