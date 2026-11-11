"Spiegel"-Bericht

Eine Drohne der Bundeswehr (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Ardan Fuessman)

Laut einem Bericht des "Spiegel" wurde für die gesamte Bundeswehr angeordnet, bereits angeschaffte handelsübliche Drohnen der großen chinesischen Hersteller nicht mehr einzusetzen. Die Kleindrohnen sollen demnach so schnell wie möglich aus dem Betrieb genommen und durch nationale oder europäische Produkte ersetzt werden. Der Grund seien erhebliche Sicherheitsbedenken. Das Bundesverteidigungsministerium befürchtet offenbar, dass die Drohnen sensible Daten über Übungen, Bilder von Kasernen und Übungsplätzen sowie Informationen über deutsche Waffensysteme an chinesische Geheimdienste weiterleiteten, heißt es in dem Bericht.

Neben den Drohnen will die Bundeswehr dem "Spiegel" zufolge auch für Autos chinesischer Hersteller ein Kasernen-Verbot aussprechen. Es gebe die Befürchtung, dass die Sensoren in den Autos sensible Daten aufzeichneten und nach China übermittelten. Zuvor hatten bereits die USA und Polen Fahrzeuge chinesischer Hersteller in Militäreinrichtungen verboten.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.