Verteidigung
Bundeswehr wächst auf höchsten Personalstand seit 13 Jahren

Die Bundeswehr ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums auf die größte Personalstärke seit rund 13 Jahren angewachsen. ‌Ende Juli ⁠habe die aktive ⁠Truppe aus rund 186.700 Soldaten bestanden, teilte das Ministerium in Berlin mit. Damit bewege man sich im Zielkorridor für das laufende Jahr.

    Soldaten der Bundeswehr marschieren auf einer Chaussee in Brandenburg.
    Die Zahl der Soldaten ist gestiegen. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)
    Im Vergleich zum Juli 2025 sei ein Zuwachs von mehr als zwei Prozent oder rund 3.700 Männer und Frauen zu verzeichnen. Bis Jahresende werde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Wichtiger Treiber sei das neue Wehrdienstgesetz.
    Seit Anfang ⁠des ⁠Jahres werden alle 18-Jährigen ⁠angeschrieben, ob sie mindestens sechs Monate dienen wollen. Männer müssen ⁠den Fragebogen beantworten, Frauen können es. Die Rücklaufquote bei den Frauen beträgt vier Prozent, bei den Männern sind es 96 Prozent.
    Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.