Verteidigung

Die Zahl der Soldaten ist gestiegen. (picture alliance / dpa / Soeren Stache)

Im Vergleich zum Juli 2025 sei ein Zuwachs von mehr als zwei Prozent oder rund 3.700 Männer und Frauen zu verzeichnen. Bis Jahresende werde mit weiter steigenden Zahlen gerechnet. Wichtiger Treiber sei das neue Wehrdienstgesetz.

Seit Anfang ⁠des ⁠Jahres werden alle 18-Jährigen ⁠angeschrieben, ob sie mindestens sechs Monate dienen wollen. Männer müssen ⁠den Fragebogen beantworten, Frauen können es. Die Rücklaufquote bei den Frauen beträgt vier Prozent, bei den Männern sind es 96 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.