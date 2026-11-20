Zum Ausstand aufgerufen sind heute tausende Beschäftigte in Betrieben im nahezu gesamten Bundesgebiet. Dazu gehören Werften im Norden, Zulieferer in Baden-Württemberg und die Autowerke von BMW und Audi in Bayern.
Zuletzt hatte die dritte Verhandlungsrunde der Tarifgespräche keinerlei Annäherung gebracht. Die IG Metall fordert für die Beschäftigten 5 Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten.
Die Arbeitgeber haben über 26 Monate im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und 2028 eine Stufensteigerung um 1,3 Prozent angeboten.
Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.