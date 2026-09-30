Beamte bei einer Razzia. (Sebastian Kahnert/dpa)

Die Razzia fand in mehreren Bundesländern sowie im europäischen Ausland statt. Laut der zuständigen Polizei in Duisburg wurden mehr als hundert Objekte durchsucht und mehrere Haftbefehle vollstreckt. Es seien Vermögenswerte von fast 50 Millionen Euro beschlagnahmt worden. Zu den insgesamt 71 Beschuldigten gehörten auch hochrangige Mitglieder einer Rockergruppierung. Laut der Deutschen Presse-Agentur handelt es sich dabei um den Motorradclub "Hells Angels".

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.