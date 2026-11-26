Die großen bundesweiten Krankenkassen peilen für 2027 stabile Beiträge an. (picture alliance / Jens Kalaene / dpa-Zentralbild / dpa / Jens Kalaene)

DAK, TK und die Barmer Ersatzkasse kündigten an, ihre Zusatzbeiträge 2027 nicht zu erhöhen. Die Verwaltungsräte der Kassen müssen dies noch beschließen. DAK-Chef Storm erklärte in der Rheinischen Post, stabile Beiträge seien ein wichtiges Signal der Sicherheit für Versicherte und Arbeitgeber.

Zuletzt hatten die Kassen ihre Zusatzbeiträge in diesem Jahr erhöht. Im neuen Jahr tritt ein Milliarden-Sparpaket der Bundesregierung in Kraft, mit dem das Niveau stabilisiert und die Kassen entlastet werden sollen. Dazu gehören etwa Bremsen bei den Vergütungsanstiegen in Kliniken, Apotheken und in der Pharmabranche. Zugleich sind für die Versicherten höhere Zuzahlungen bei Medikamenten vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.