Der ÖPNV soll künftig bundesweit auch für Gelegenheitsfahrer preiswert und unkompliziert nutzbar sein. (picture alliance / Chromorange / Michael Bihlmayer)

Das berichtet die "Rheinische Post" und bezieht sich auf eine ihr vorliegende Beschlussvorlage. Gedacht ist dabei an einen sogenannten "In/Out-Tarif". Fahrgäste checken per Mobiltelefon ein und wieder aus. Das Konzept soll Nordrhein-Westfalen ausarbeiten, das den Vorschlag gemeinsam mit Hamburg eingebracht hat. Wer nur gelegentlich Bus und Bahn fahre, müsse genauso unkompliziert und zu fairen Konditionen unterwegs sein können wie die Vielfahrer mit dem Deutschlandticket, sagte der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Krischer der Zeitung.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.