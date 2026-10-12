Er sagte im Parlament in London, die mutmaßlichen Anschlagspläne seien höchstwahrscheinlich im Iran koordiniert und mit ziemlicher Sicherheit von der Islamischen Revolutionsgarde des Iran geleitet worden. Burnham kündigte Sanktionen an.
Ende September waren mehrere Männer nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt Fairford aufgegriffen worden, wenige Tage später wurde ein weiterer Verdächtiger mit iranisch-britischer Staatsbürgerschaft festgenommen. Inzwischen sind sie unter Auflagen freigelassen worden.
Das Pentagon zog alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt ab.
Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.