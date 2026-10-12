Großbritannien
Burnham: Iran wohl verantwortlich für Militärbasis-Vorfall

Hinter dem Vorfall bei einer US-Militärbasis in England steckt nach Ansicht des britischen Premiers Burnham mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Iran.

    Großbritanniens Premierminister Andy Burnham, der im Unterhaus im Zentrum Londons eine Erklärung zu aktuellen internationalen Entwicklungen abgibt.
    Großbritanniens Premierminister Andy Burnham (picture alliance/PA Images/House of Commons/UK Parliament)
    Er sagte im Parlament in London, die mutmaßlichen Anschlagspläne seien höchstwahrscheinlich im Iran koordiniert und mit ziemlicher Sicherheit von der Islamischen Revolutionsgarde des Iran geleitet worden. Burnham kündigte Sanktionen an.
    Ende September waren mehrere Männer nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt Fairford aufgegriffen worden, wenige Tage später wurde ein weiterer Verdächtiger mit iranisch-britischer Staatsbürgerschaft festgenommen. Inzwischen sind sie unter Auflagen freigelassen worden.
    Das Pentagon zog alle Langstreckenbomber von dem Stützpunkt ab.
    Diese Nachricht wurde am 12.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.