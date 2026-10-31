Großbritanniens Premierminister Andy Burnham (hier bei einer Rede im Unterhaus) (picture alliance/PA Images/House of Commons/UK Parliament)

Allerdings betonte er in einem Beitrag für die Zeitung "The Guardian", dass er finanzielle ⁠Entschädigungen ablehne. Zugleich bot Burnham einen - wie er es formulierte - "strukturierten Dialog" im Zusammenhang mit dem transatlantischen Sklavenhandel an. Anlass des Gastbeitrags ist der morgen beginnende Commonwealth-Gipfel im Inselstaat Antigua und Barbuda. Dort wird erwartet, dass die Staats- und Regierungschefs der karibischen Staaten ihre Entschädigungsforderungen an Großbritannien bekräftigen werden.

Erst kürzlich hatte der britische König Charles auf den Bahamas auf das Leid durch die Sklaverei während der Kolonialzeit hingewiesen, eine Entschuldigung aber erneut vermieden.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.