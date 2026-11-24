Der britische Premierminister Burnham hat die Annäherung an die EU verteidigt. (AP Photo / Alastair Grant / Alastair Grant)

Der Vorsitzende der Labour-Partei sagte, die Vereinbarungen böten die sehr reale Perspektive, dass das nächste Jahrzehnt deutlich besser für das Vereinigte Königreich werden könnte als das zurückliegende. Burnham stellte zugleich klar, dass er eine Wiederaufnahme Großbritanniens in die EU ohne eine Volksabstimmung für undenkbar halte.

Die EU und die britische Regierung hatten sich unter anderem auf ‌einen erleichterten Handel mit Agrarprodukten und eine Lockerung der Aufenthaltsregeln für junge Menschen verständigt. Der Chef der rechtspopulistischen Partei Reform UK, Farage, der einer der Wegbereiter des britischen Austritts aus der EU war, warf Burnham daraufhin Verrat vor. Auch die konservativen Tories kritisierten den Regierungschef.

Diese Nachricht wurde am 24.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.