Fußball-Bundesligist

Die Partnerschaft zwischen Borussia Dortmund und Rheinmetall war von Beginn an umstritten. (picture alliance / Maximilian Koch / Maximilian Koch)

Die Entscheidung sei einvernehmlich getroffen worden. Der Verein räumte ein, die anhaltende Kritik der BVB-Fans an der Zusammenarbeit sei ausschlaggebend gewesen.

Dortmund hatte im Mai 2024 eine auf drei Jahre angelegte Sponsoringpartnerschaft mit dem Düsseldorfer Rüstungskonzern geschlossen. Die Zusammenarbeit sorgte von Beginn an für heftigen Widerstand in der Fanszene.

Schon bei der Mitgliederversammlung im November 2024 votierten die Mitglieder gegen eine Verlängerung des Vertrags. Der Beschluss war für die BVB-Geschäftsführung allerdings nicht bindend.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.