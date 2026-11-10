Torschütze Felix Nmecha Dortmund jubelt nach seinem Tor zum 1 zu 0, er setzt sich eine imaginäre Krone auf. (picture alliance / HMB Media / Madeleine Fantini)

Darüber hinaus wolle der BVB das Netzwerk "Ballers in God" auffordern, nicht mehr prominent mit dem Nationalspieler zu werben. Zu den angekündigten Schritten äußerte sich der BVB bislang nicht.

Die Fan- und Förderabteilung des BVB hatte Nmecha und das Netzwerk "Ballers in God" scharf kritisiert. Anlass war sein Torjubel nach seinen Toren beim 2:1 gegen die SV Elversberg. Dabei hatte sich der 26-Jährige eine imaginäre Krone abgenommen und diese auf den Knien vor sich auf den Rasen gelegt. Die Geste wird der Kampagne "The King's Return" zugeordnet, die dem evangelikalen Netzwerk "Ballers in God" nahesteht. Symbolisch wird dabei Jesus Christus alles zu Füßen gelegt.

Das Netzwerk fällt ARD-Recherchen zufolge allerdings mit Nähe zu Organisationen auf, die extrem konservative bis radikale Positionen vertreten. Nmecha sprach von einem Missverständnis. In einer Instagram-Stellungnahme distanzierte sich Nmecha von Hass und Diskriminierung. Bei seiner Botschaft sei es niemals darum gegangen, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu verbreiten, erklärte er.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.