Umstrittener Jubel

Torschütze Felix Nmecha Dortmund jubelt nach seinem Tor zum 1:0 und setzt sich eine imaginäre Krone auf. (IMAGO / osnapix / IMAGO / osnapix / Marcus Hirnschal)

Auf Instagram schrieb Nmecha: "Mit meinem Jubel möchte ich weder mich selbst noch irgendeine Organisation in den Vordergrund stellen. Vielmehr geht es darum, meine 'Krone' vor dem bald kommenden König niederzulegen und auf Jesus hinzuweisen, meine Hoffnung und meine Stärke." Seine Botschaft sei niemals darauf ausgerichtet gewesen, Intoleranz, Diskriminierung oder Hass in irgendeiner Form zu fördern.

Gespräche mit Nmecha beim BVB und bei der Nationalelf

Die Fan- und Förderabteilung des Vereins hatte in einer umfangreichen Stellungnahme Kritik an Nmecha geübt. Nachdem der 26-Jährige beim 2:1-Sieg gegen die SV Elversberg am Samstag erneut die umstrittene Geste gezeigt hatte, forderten die Fans eine klare Abgrenzung von dem evangelikalen Netzwerk. Der BVB kündigte laut Nachrichtenagentur SID an, dass die Geschäftsführung aus diesem Anlass das Gespräch mit dem Spieler suchen werde. Für den BVB sei es "essentiell, Hinweise und Bedarfe aus der Fanszene ernst zu nehmen und ihnen nachzugehen", hieß es in der Mitteilung.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprach auch Bundestrainer Klopp im Teamquartier der Nationalmannschaft in Herzogenaurach bereits mit Nmecha. Über Inhalte oder Details der Unterredung ist bislang nichts bekannt.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.