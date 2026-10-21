Fußball-Champions-League

Szene aus dem Spiel Sabah gegen Dortmund (picture alliance / AP Photo / / Uncredited)

Der BVB rehabilitierte sich Dank zweier Treffer von Serhou Guirassy (10./53.) für die 0:1-Niederlage beim norwegischen Club FK Bodö/Glimt. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist Dortmund in der Gruppenphase damit wieder auf Kurs.

Vor rund 45.000 Zuschauern bereitete der erst 2017 gegründete Verein Sabah FK den Dortmundern deutlich mehr Probleme als gedacht. Aden McCarthy glich zwischenzeitlich zum 1:1 (39.) aus.

Im zweiten Spiel mit deutscher Beteiligung kam der VfB Stuttgart zu Hause gegen Atletico Madrid über ein 1:1 Unentschieden nicht hinaus. Jamie Leweling traf für den VfB zur Führung (36.), Julián Álvarez glich kurz nach der Pause aus (47.). Morten Hjulmand von Atletico sah nach einem groben Foulspiel die rote Karte (64.), Stuttgart konnte die Überzahl aber nicht mehr in einen Sieg ummünzen.

Der VfB hat mit sieben Punkten nach drei Spielen weiterhin gute Chancen, um das Achtelfinale zu erreichen.

Diese Nachricht wurde am 21.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.