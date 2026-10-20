Fußball-Champions League BVB siegt in Aserbaidschan beim FK Sabah
In der Fußball-Champions League hat Borussia Dortmund beim aserbaidschanischen Meister FK Sabah 2:1 gewonnen. Dank zwei Treffern von Serhou Guirassy (10./53.) rehabilitierte sich der BVB ein wenig für die schmerzhafte 0:1-Niederlage beim norwegischen Club FK Bodö/Glimt.
Vor rund 45.000 Zuschauern bereitete der erst 2017 gegründete Verein FK Sabah Dortmund aber deutlich mehr Probleme als gedacht. Aden McCarthy (39.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist Dortmund in der Gruppenphase wieder auf Kurs.
Zur Stunde spielt der VfB Stuttgart gegen Atletico Madrid.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.