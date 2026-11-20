"Vorlesen ist ein 'Wir-gehören-zusammen'-Ereignis" (imago / photothek / Ute Grabowsky)

Man spreche zu oft davon, wie wichtig das Vorlesen aus Büchern für ihre Sprachentwicklung sei, sagte sie der Katholischen Nachrichten-Agentur. Ihr scheine das Vorlesen aber vor allem wichtig zu sein für die Stabilität der Beziehung. Zum Vorlesen gehöre schließlich ein Nah-Beieinander-Sitzen auf der Bettkante, dem Sofa oder unter der Wolldecke. Vorlesen werde damit zu einem "Wir-gehören-zusammen"-Ereignis.

Die Caritas-Präsidentin äußerte sich zum Bundesweiten Vorlesetag. Er trägt in diesem Jahr das Motto "Ich lese vor – Du auch?". Die Aktion soll ein öffentliches Zeichen für die Bedeutung von Lesekompetenz und Sprachförderung setzen. Initiiert wurde sie vor mehr als 20 Jahren von der Stiftung Lesen, der Deutschen Bahn Stiftung und der Wochenzeitung "Die Zeit".

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.