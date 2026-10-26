Carl Zeiss Jena Trainer Heiko Weber ist gestorben. (picture alliance / Digitalfoto Matthias)

Heiko Weber war der letzte Torschütze in der Geschichte der DDR-Oberliga. Am letzten Spieltag 1991 erzielte den 2:0 Endstand bei Energie Cottbus. Jena stieg in die 2. Bundesliga auf.

Als Trainer übernahm Weber Carl Zeiss Jena im Jahr 2004 und führte den Klub aus der Viertklassigkeit mit zwei Aufstiegen in Serie zurück in die 2. Liga. Später arbeitete er unter anderem bei der zweiten Mannschaft von Energie Cottbus und bei Erzgebirge Aue.

Diese Nachricht wurde am 26.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.