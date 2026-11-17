Der Vorsitzende des CDU-Arbeitnehmerflügels, Dennis Radtke (picture alliance / dpa / Fabian Strauch)

Die Frage der Lebenshaltungskosten müsse endlich die politische Debatte bestimmen, sagte der Vorsitzende Radtke der Nachrichtenagentur AFP. Dass die versprochene Senkung der Stromsteuer noch nicht beschlossen sei, führe zu einem weiteren Vertrauensverlust der Menschen in die Regierung. Zudem brauche es auch endlich Klarheit bei der seit langem diskutierten Rentenreform. Die Vorschläge der entsprechenden Kommission böten ausreichend Gestaltungsspielraum.

Die Spitzen von Union und SPD kommen am Abend zu Beratungen im Kanzleramt zusammen. Im Mittelpunkt des Treffens steht die geplante Senkung der Stromsteuer auch für Privathaushalte auf das europäische Mindestmaß. Bundeskanzler Merz hatte zuletzt eine Entscheidung für heute in Aussicht gestellt. Weitere Themen sind die Rentenreform sowie die Wahlrechtsreform.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.