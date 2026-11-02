Der CDU-Chef und Bundeskanzler, Friedrich Merz (AFP / JOHN MACDOUGALL)

An dem Treffen mit dem Bundeskanzler nehmen die Vorsitzenden der 330 CDU-Kreisverbände teil. Die zweitägige Konferenz im Konrad-Adenauer-Haus findet inmitten einer der schwersten Krisen der Parteigeschichte statt. Im September hatte die CDU in Mecklenburg-Vorpommern erstmals den Einzug in einen Landtag verpasst. Auf Bundesebene wurde sie nach der Wahl 2025 von der AfD in den Umfragen als stärkster Kraft abgelöst. Merz kommt zudem auf sehr geringe Beliebtheitswerte.

Neben der Aussprache mit Merz ist auch eine Podiumsdiskussion unter dem Titel "Wie wir Deutschland reformieren" mit Kanzleramtschefin Warken, Bildungsministerin Prien und dem Chef der Jungen Union, Winkel, vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.