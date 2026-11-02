Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler, Friedrich Merz (AFP / JOHN MACDOUGALL)

Von 330 Kreisverbänden werden dazu die Vorsitzenden erwartet. Bei der zweitägigen Konferenz im Konrad-Adenauer-Haus wird es vor allem um die Lage der CDU gehen. Im September hatte die Partei in Mecklenburg-Vorpommern erstmals den Einzug in einen Landtag verpasst. Auf Bundesebene wurde sie nach der Wahl 2025 von der AfD in den Umfragen als stärkste Kraft abgelöst.

Die CDU-Kreisvorsitzende Schrade aus Frankfurt/Oder erklärte, es gebe Parteiaustritte in "spürbarem Umfang". Diese hingen alle mit der Unzufriedenheit über die Politik der Bundesregierung zusammen.

Neben der Aussprache mit Merz ist auch eine Podiumsdiskussion unter dem Titel "Wie wir Deutschland reformieren" mit Kanzleramtschefin Warken, Bildungsministerin Prien und dem Chef der Jungen Union, Winkel, vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 02.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.