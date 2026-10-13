Ministerwechsel im Bundeskabinett

Der designierte Bundesarbeitsminister Schweitzer (picture alliance / dpa / Hannes P Albert)

Der Wirtschaftsrat der CDU forderte Schweitzer zu einem Kurswechsel auf. Generalsekretär Steiger sagte der Augsburger Allgemeinen, die Neubesetzung biete die Chance, neue Bewegung in die zuletzt festgefahrenen Auseinandersetzungen um die Reform- und Sozialpolitik zu bringen. Auch der CSU-Vorsitzende Söder sprach sich in der Bild-Zeitung für mehr Tempo bei der Umsetzung geplanter Reformen aus. Daran müsse sich auch der Koalitionspartner SPD halten. Die CDU-Generalsekretärin Hoppermann betonte im ZDF, Schweitzer müsse sich an die Koalitionsbeschlüsse zur Rentenreform halten und bald konkrete Vorschläge vorlegen.

Der SPD-Politiker hatte in der Vergangenheit Teile der Empfehlungen einer Expertenkommission kritisiert und Änderungen verlangt. Schweitzer soll am Nachmittag als Nachfolger der zurückgetretenen Bärbel Bas zum Arbeitsminister ernannt werden.

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Diese Nachricht wurde am 13.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.