Haushalt 2027

Mathias Middelberg (CDU) (imago / Bernd Elmenthaler / ESDES.Pictures)

Den Sendern RTL/ntv sagte er, die Stromsteuersenkung entlaste die Menschen und stärke gleichzeitig Kaufkraft und Wirtschaft. Deswegen wolle er eine Umschichtung der Mittel nicht mehr ausschließen und verwies auf den Koalitionsausschuss kommende Woche, wo das Thema erneut diskutiert werden könne.

Die Ausweitung der Mütterrente ab 2027 war von der CSU in den schwarz-roten Koalitionsverhandlungen durchgesetzt worden. Sie soll vollständig aus Steuermitteln finanziert werden. Zuvor hatten bereits die Wirtschaftsweisen empfohlen, die Ausweitung zurückzunehmen. Die CSU kritisiert die Pläne. Stromsteuer und Mütterrente gegeneinander auszuspielen sei "schäbig", so Bayerns Sozialministerin Scharf.

Bei der CDU herrscht aktuell Unmut darüber, dass es bisher keine Einigung auf eine Stromsteuersenkung für alle in den Haushaltsgesprächen gegeben hat.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.