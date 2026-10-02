Nach Abgeordnetenhauswahl

Evers, der dieAbgeordnetenhauswahl vor eineinhalb Wochen verloren hat,sagte im RBB, dass sich Grüne und SPD mit der Partei noch vor Sondierungsgesprächen stundenlang über ihre Haltung verständigen müssten, sei ein beunruhigendes Signal.
Vertreter der drei Parteien hatten gestern miteinander beraten. Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt. Es hieß, das Treffen sei konstruktiv verlaufen. Einzelnen Parteimitgliedern der Linken werden Linksextremismus, Antisemitismus und Kontakte zu Mitgliedern organisierter Kriminalität vorgeworfen. Grüne und SPD werfen der Parteiführung vor, hier keinen sauberen Trennstrich zu ziehen. Die Linke hat die Wahl deutlich gewonnen und will die Regierende Bürgermeisterin stellen.
Diese Nachricht wurde am 02.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.