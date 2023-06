Illegale Migration

Bundesinnenministerin Faeser wird kritisiert, weil sie sich für stationäre Grenzkontrollen ausspricht. (picture alliance / Andreas Gora)

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Throm, warf Bundesinnenministerin Faeser im Deutschlandfunk widersprüchliches Handeln vor. Er verstehe nicht, warum Faeser stationäre Grenzkontrollen nach Österreich verlängere, sie an anderen Grenzen aber blockiere. Man sei mitten in einer Migrationskrise, sagte Throm, die öffentliche Sicherheit sei bedroht. Bundesinnenministerin Faeser, SPD, hatte sich Anfang der Woche bei einem Besuch im deutsch-polnischen Grenzgebiet erneut gegen stationäre Grenzkontrollen ausgesprochen und das mit einer andernfalls auftretenden Störung der Beziehung zwischen Deutschland und Polen begründet. In den ersten vier Monaten des laufenden Jahres wurden in Deutschland bisher mehr als 110.000 Asylanträge registriert - 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer sprach sich angesichts dieser Zunahme dafür aus, eine Obergrenze für Asylanträge einzuführen. Diese solle bei etwa 200.000 Anträgen pro Jahr liegen, sagte der CDU-Politiker im ZDF.

