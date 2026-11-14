Niedersachsen

Niedersachsens CDU-Vorsitzender Sebastian Lechner (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Er sagte im Deutschlandfunk, seine Partei müsse Vertrauen zurückgewinnen durch Entscheidungen in Berlin. Konkret mahnte Lechner die Senkung der Stromsteuer an. Diese sei im Koalitionsvertrag vorgesehen und müsse umgesetzt werden. Lechner betonte, er erwarte von Bundesfinanzminister Klingbeil Vorschläge im Koalitionsausschuss. Der SPD-Politiker sieht derzeit keine finanziellen Spielräume für eine Stromsteuersenkung, hat sich aber offen für Vorschläge zur Gegenfinanzierung gezeigt.

Die niedersächsische CDU will Lechner heute zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl bestimmen. Gewählt wird am 26. September 2027. Die CDU will die Landesregierung aus SPD und Grünen um Ministerpräsident Lies ablösen. Bei der Landtagswahl 2022 war sie mit 28,1 Prozent hinter der SPD mit 33,4 Prozent gelandet.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.