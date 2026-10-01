Ermittlungen nach Unfall

Der CDU-Politiker Thomas Bareiß (Archivfoto) (picture alliance / photothek.de / Thomas Trutschel)

Er habe das gemeinsam mit dem Vorsitzenden der Unionsfraktion, Frei, entschieden, teilte Bareiß mit. Es sei geplant, dass er in der Fraktion künftig eine andere Aufgabe übernehme. Welche, ließ der 51-Jährige offen.

Gegen den CDU-Politiker laufen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Er soll Mitte Juli unter Drogeneinfluss einen schweren Autounfall verursacht haben. Anfang August hatte Bareiß eine Auszeit angekündigt und um Entschuldigung gebeten.

Erst vor wenigen Tagen hatte der frühere Unionsfraktionschef Spahn seinen Sitz im Haushaltsausschuss aufgegeben. Spahn hatte bei einer Sitzung ​des Haushaltsausschusses gefehlt; dann ‌tauchten Fotos aus Sardinien mit seinem Mann und Kind auf.

Diese Nachricht wurde am 01.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.