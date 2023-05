Thorsten Frei (CDU) (ZB/Soeren Stache)

Auch die Bundesregierung will die Asylverfahren an die EU-Außengrenzen verlegen und beschleunigen. Diese sollen höchstens zwölf Wochen dauern. Schon jetzt ist im Europäischen Asylsystem festgelegt, dass Geflüchtete dort um Asyl bitten müssen, wo sie die EU erstmals betreten. Viele Mittelmeerstaaten sehen sich durch diese Regelung überfordert und lassen Migranten in andere Staaten weiterziehen.

Diese Nachricht wurde am 03.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.