David McAllister (CDU) (IMAGO / ESDES.Pictures, Bernd Elmenthaler)

Das gestern vereinbarte Abkommen sei positiv für Unternehmen und junge Menschen, sagte der frühere niedersächsische Ministerpräsident im Deutschlandfunk. - Brüssel und London hatten sich unter anderem auf ‌einen erleichterten Handel mit Agrarprodukten sowie auf eine Lockerung der Aufenthaltsregeln für junge Menschen verständigt. Die Kritik des britischen Rechtspopulisten Farage an den Beschlüssen nannte McAllister nicht ernstzunehmen. Farage hatte Premier Burnham vorgeworfen, das Brexit-Votum zu missachten. Die Vorsitzende der konservativen Partei, Badenoch, hatte kritisiert, das Abkommen benachteilige britische Landwirte.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.