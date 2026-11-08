Das CDU-Präsidium befasst sich mit der Steinmeier-Nachfolge. (Michael Kappeler / dpa /)

Es wird erwartet, dass Parteichef und Bundeskanzler Merz die bayerische Landtagspräsidentin Aigner als gemeinsame Kandidatin der Union vorschlagen wird. Am Montag sollen Parteipräsidium und - vorstand in ihren regulären Sitzungen darüber entscheiden.

CSU-Chef Söder hatte Aigner bereits vor Monaten als Kandidatin ins Spiel gebracht. Medienberichten zufolge will sich die CDU dem Vorschlag anschließen.

Die 61-Jährige hat auch die Unterstützung der SPD. Merz selbst hat sich bisher nicht öffentlich zu Aigner geäußert und auf die Gremiensitzungen verwiesen.

Union und SPD haben in der Bundesversammlung eine Mehrheit von etwa 50 Stimmen.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.