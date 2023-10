Eine größere Spende an die Kölner CDU wird geprüft. (picture alliance/Jörg Carstensen)

Bei der Spende handele es sich um eine Summe von 50.000 Euro, die der inzwischen insolvente Immoblienentwickler Gerchgroup aus Düsseldorf gezahlt habe, teilte die CDU-Bundesgeschäftsstelle auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Selbstanzeige sei Ende September auf Wunsch und Hinweis des Landesverbandes Nordrhein-Westfalen und des Kreisverbandes Köln erfolgt. Das ARD-Politikmagazin "Kontraste" und "Zeit online" hatten zuvor über die Selbstanzeige berichtet.

Nach Angaben der Bundes-CDU läuft die Prüfung noch. Die Parteispende aus dem Jahr 2017 könnte laut den Medienberichten dann illegal gewesen sein, wenn es sich um eine verbotene sogenannte "Erwartungsspende" gehandelt hat. Mit einer solchen Spende ist die Erwartung an eine politische Gegenleistung verbunden. Die Gerchgroup hatte in dem Jahr in Köln ein großes Immobilienobjekt in der Innenstadt gekauft.

