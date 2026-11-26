Wiebke Esdar, Vize-Fraktionsvorsitzende der SPD (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler)

Im Deutschlandfunk sagte Esdar, man müsse sich jetzt aufeinander zu bewegen. Allerdings würden mit dem Vorschlag 90 Prozent derjenigen schlechtergestellt, die heute die Rente nach 45 Jahren abschlagsfrei bekommen. Esdar betonte, die Lebensleistung dieser Menschen, die so lange gearbeitet hätten, müsse auch im Rentensystem anerkannt werden.

Die CDU-Abgeordneten Winkel, Biadacz und Reddig schlagen vor, Menschen mit niedrigem Einkommen eine abschlagsfreie Verrentung nach 45 Beitragsjahren zu ermöglichen. Die Rede ist von einer sogenannten Respekt-Rente. Langjährig Beschäftigte mit höherem Einkommen müssten hingegen wie bislang vorgesehen Abschläge hinnehmen, wenn sie vor Erreichen der regulären Altersgrenze in Rente gehen.

Der Präsident des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Hüther, zeigte Verständnis für den Vorschlag der CDU-Abgeordneten. Im Deutschlandfunk sagte Hüther , man versuche eine Brücke zu bauen, um den Konflikt zu vermeiden, dass man am Ende gar nichts erreicht habe.

Diese Nachricht wurde am 26.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.