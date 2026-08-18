Helfrich sagte im Deutschlandfunk , die Änderung der Verfassung sei nicht der einzige mögliche Weg. Es gebe bereits Möglichkeiten für Kooperationen zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Der Bund stelle schon jetzt finanzielle Mittel zur Verfügung. Der CDU-Politiker betonte, die verfassungsrechtliche Abgrenzung einer solchen Regelung im Grundgesetz sei nicht trivial. Der Bundesumweltminister habe einen Prüfauftrag und werde dem nachkommen.
Bundesumweltminister Schneider und weitere Ressortchefs von der SPD hatten gefordert, Klimaanpassung und Naturschutz als Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern in das Grundgesetz aufzunehmen. Zudem schlugen sie Maßnahmen für nationalen Hitzeschutz vor.
Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.