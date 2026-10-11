Beratung über Konsequenzen

Die CDU-Parteizentrale - das Konrad-Adenauer-Haus in Berlin (imago / imagebroker / Ingo Schulz)

An dem zweitägigen Treffen nehmen CDU-Chef Merz sowie das gesamte Parteipräsidium teil, das rund 25 Mitglieder hat. Der Termin war angesetzt worden, nachdem die Christdemokraten bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern erstmals den Einzug in ein Landesparlament verfehlt hatten.

Geplant ist unter anderem eine Aussprache über das Ansehen der Bundesregierung in der Bevölkerung sowie eine Debatte über die strategische Ausrichtung der CDU. Gast der Klausursitzung ist der Partei zufolge der frühere Bundespräsident Gauck.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.